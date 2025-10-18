Чёрная фасоль и другие бобовые, которые улучшат здоровье сердца и кишечника

Чёрная фасоль. Она содержит много белка и клетчатки. В ходе одного исследования участники, которые регулярно употребляли чёрную фасоль, имели ниже индекс массы тела и более тонкую талию.

Нут. Он помогает поддерживать работу сердца, контролировать вес и сахар в крови. Исследования показывают, что при регулярное употребление нута и продуктов на его основе (например, хумуса) приводит к более высокому потреблению ключевых питательных веществ, в том числе клетчатки, фолата, магния, калия, железа, полезных жиров.

Белая фасоль. Это богатый источник белка, клетчатки и другие веществ. Включение такой фасоли в рацион связывают с улучшением пищеварения, уровня сахара в крови, контролем веса.

Фасоль пинто. Она полезна в варёном и охлаждённом виде благодаря резистентному крахмалу. Исследования связывают этот крахмал с поддержанием здоровья кишечника, уменьшением аппетита.