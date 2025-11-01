Чёрную фасоль назвали лучшим углеводом для поддержания в норме холестерина

Есть сразу несколько причин, почему чёрная фасоль помогает снизить холестерин.

Много клетчатки. В чёрной фасоли содержится большое количество растворимой клетчатки, которая связывает холестерин в кишечнике и помогает выводить его из организма. Об этом сказала Брэннон Блаунт, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, лицензированный диетолог-нутрициолог. По данным исследований, диета с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой, снижает общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП («плохого»). Из одной чашки чёрной фасоли вы также получите 15 г клетчатки, или около 54% ​​от рекомендуемой суточной нормы.

Нет насыщенных жиров. В чёрной фасоли очень мало жира и совсем нет насыщенных жиров. Как показывают научные работы, рацион питания с низким содержанием насыщенных жиров связан со снижением риска развития высокого уровня холестерина и болезней сердца.

Большое количество растительного белка. На чашку чёрной фасоли приходится аж 15 г белка. Исследования демонстрируют, что замена животных белков на растительные помогает поддерживать здоровый уровень холестерина благодаря снижению общего холестерина и ЛПНП.