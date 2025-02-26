Чёрный чай назвали лучшим чаем для получения энергии

Вот почему чёрный чая отлично подходит для того, чтобы взбодриться.

Даёт энергию. В чёрном чае из всех сортов чая больше всего кофеина. Одна чашка может содержать от 90 до 120 мг этого вещества. Зарегистрированный диетолог Кристин Драйер советует для получения максимальной пользы заваривать чёрный чай 3−5 минут.

Улучшает концентрацию, когнитивные функции без нервозности. В состав чёрного чая входит L-теанин. Он нейтрализует некоторые отрицательные побочные эффекты кофеина. Согласно исследованиям, сочетание кофеина и L-теанина улучшает память, концентрацию и внимание.