Чёрный чай оказался полезен для людей с диабетом

Исследователи в ходе эксперимента давали взрослым жителям Японии по 200 мл чёрного чая после приёма пищи. Выяснилось, что когда люди пили чай после варёного риса, то у них значительно снижается уровень сахара и инсулина в организме. По мнению учёных, подобный эффект частично связан с наличием в чёрном чае особых веществ - полифенолов.

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