Чёрный чай оказался полезен для людей с диабетом

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Чёрный чай оказался полезен для людей с диабетомОн быстро снижает уровень сахара в крови
После некоторых продуктов уровень сахара в крови может резко подскочить. Предотвратить это поможет один популярный напиток - чёрный чай. Подробнее об этом - в материале издания Daily Express.
После продуктов, содержащих крахмал, а также мучных изделий уровень глюкозы в крови повышается. Это может представлять опасность для пациентов с диабетом. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что существует напиток, способный снизить сахар в крови. Это чёрный чай.
Исследователи в ходе эксперимента давали взрослым жителям Японии по 200 мл чёрного чая после приёма пищи. Выяснилось, что когда люди пили чай после варёного риса, то у них значительно снижается уровень сахара и инсулина в организме. По мнению учёных, подобный эффект частично связан с наличием в чёрном чае особых веществ - полифенолов.
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Источник: Daily Express