Чёрный чай, ягоды, цитрусовые и яблоки помогут вам стареть здоровым образом

У участников, которые стали есть на три порции больше пищи, содержащей много флавоноидов, вероятность развития всех трёх негативных последствий старения была на 6–11% ниже у женщин, а на 15% ниже оказался риск плохого психического здоровья у мужчин.

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