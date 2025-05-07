Чёрный чай, ягоды, цитрусовые и яблоки помогут вам стареть здоровым образом

Чёрный чай, ягоды, цитрусовые и яблоки помогут вам стареть здоровым образомЭто показало новое исследование
В рамках нового исследования эксперты проанализировали данные 62 743 женщин и 23 687 мужчин в возрасте старше 24 лет. Оказалось, что у женщин, которые потребляли больше всего флавоноидов, риск появления слабости был на 15% ниже, риск нарушения физических функций — на 12% ниже, а вероятность плохого психического здоровья — на 12% ниже, чем у тех, кто получал этих веществ меньше всего.
У участников, которые стали есть на три порции больше пищи, содержащей много флавоноидов, вероятность развития всех трёх негативных последствий старения была на 6–11% ниже у женщин, а на 15% ниже оказался риск плохого психического здоровья у мужчин.
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