Чёрный или слегка подслащённый кофе оказался самым полезным для здоровья

Было обнаружено, что одна чашка кофе в день связана со снижением на 16% риска смертности по любой причине. Две-три чашки в сутки снижают вероятность смерти от всех причин на 17%. Также у любителей кофе был ниже на 29–33% риск смертности от болезней сердца.

Кроме того, учёные выяснили, что риск общей смертности был ниже на 14% у тех, кто пил чёрный кофе или кофе с низким содержанием добавленного сахара и насыщенных жиров, по сравнению с участниками, которые кофе не употребляли.

При этом «низкое содержание добавленного сахара» и «низкое содержание насыщенных жиров» представляло собой любое количество ниже 5% от рекомендуемой суточной нормы. Для напитка в 240 мл это 2,5 г сахара (около 1/3 или половины чайной ложки сахара, сиропа или мёда), 1 г жира (около 5 столовых ложек 2%-ного молока, 1 столовая ложка нежирных сливок либо 1 столовая ложка сливок с жирностью около 12%).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.