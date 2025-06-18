Чёрный кофе оказался связан с более низким риском смерти

Употребление не менее одной чашки кофе в сутки связано было со снижением риска смертности от всех причин на 16%. При 2–3 чашках в день это число увеличилось до 17%. 3 и более чашек напитка в сутки не было связано с дополнительным снижением вероятности смерти от всех причин, а связь между кофе и более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ослабевала при употреблении более 3 чашек в сутки.

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