Чёрный кофе оказался связан с более низким риском смерти

Чёрный кофе оказался связан с более низким риском смертиЭто обнаружили учёные из Школы науки и политики питания имени Джеральда Дж. и Дороти Р. Фридман в Университете Тафтса
В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные девяти последовательных циклов Национального обследования здоровья и питания (NHANES) с 1999 по 2018 год, которые связаны с информацией о смертности Национального индекса смертности. Научная работа включала национальную репрезентативную выборку из 46 000 взрослых в возрасте от 20 лет и старше.
Употребление не менее одной чашки кофе в сутки связано было со снижением риска смертности от всех причин на 16%. При 2–3 чашках в день это число увеличилось до 17%. 3 и более чашек напитка в сутки не было связано с дополнительным снижением вероятности смерти от всех причин, а связь между кофе и более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ослабевала при употреблении более 3 чашек в сутки.
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