Чёрный шоколад, авокадо и другие продукты, которые помогают бороться со стрессом

Тёмный шоколад. В его состав входят антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса. Также в тёмном шоколаде и продуктах на основе какао есть магний, уменьшающий беспокойство. Некоторые исследования демонстрируют, что стресс приводит к нехватке магния.

Авокадо. Этот фрукт содержит много магния, который помогает справляться с тревогой и стрессом.

Ферментированные продукты. Они поддерживают баланс бактерий в пищеварительной системе. Также примерно 90% серотонина, который повышает настроение, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Бананы. Они содержат магний, триптофан. Последний — это аминокислота, которая в мозге преобразуется в серотонин.

Шпинат. Он уменьшает тревожность, помогает сохранить здоровье мозга. Богат шпинат и магнием.