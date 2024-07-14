Чёрный шоколад оказался полезен для зрения

В рамках недавнего исследования людям давали чёрный и молочный шоколад. После этого проводились тесты на зрение. У тех, кто ел чёрный шоколад, кратковременно улучшались зрение и контрастная чувствительность. Также этот шоколад предотвращает агрегацию белка, которая вызывает катаракту.

Какао, которое есть в шоколаде, содержит мощные антиоксиданты. Это флавоноиды. Они предотвращают повреждение клеток, поскольку уменьшают окислительный стресс, вызванный свободными радикалами в организме. Эти антиоксиданты также положительно влияют на сердце и сосуды, на здоровье глаз.