Циклы роста: почему на руках и ногах волосы растут только до определённой длины

В то же время у волос на руках и ногах анагеновая фаза длится всего несколько месяцев. После этого они переходят в катагеновую, а затем в телогеновую фазы. На последнем этапе эти волосы выпадают и заменяются новыми. Так что волоски на нашем теле никогда не будут длиннее, чем у нас на голове. И, вероятно, это к лучшему, говорит доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.