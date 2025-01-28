Циклы роста: почему на руках и ногах волосы растут только до определённой длины

Опубликовано 28 января 2025, 18:001 мин.
Циклы роста: почему на руках и ногах волосы растут только до определённой длиныОб этом рассказала врач
Рост человеческих волос регулируется циклами. Каждый волосяной фолликул проходит при этом несколько фаз. Они и определяют, какой длины будут волосы на голове и на теле у человека.
Существует три фазы жизни волос. Это рост (анаген), переход (катаген) и покой (телоген). У волос на голове фаза роста довольно длительная: она протекает в течение 2−7 лет. Поэтому эти волосы можно отрастить до приличной длины.
В то же время у волос на руках и ногах анагеновая фаза длится всего несколько месяцев. После этого они переходят в катагеновую, а затем в телогеновую фазы. На последнем этапе эти волосы выпадают и заменяются новыми. Так что волоски на нашем теле никогда не будут длиннее, чем у нас на голове. И, вероятно, это к лучшему, говорит доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне.
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Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова