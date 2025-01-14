Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместе

Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместеБудьте осторожны
Цинк и кальций. Они конкурируют за всасывание в кишечнике, поэтому при совместном приёме будут работать менее эффективно. Чтобы этого избежать, диетолог Алисса Симпсон рекомендует принимать добавки цинка кальция с интервалом не менее двух часов.
Железо и цинк. Железо способно снизить усвоение цинка при совместном приёме этих двух добавок, говорит Элизабет Харрис, магистр наук, сертифицированный диетолог. Лучше всего принимать эти добавки с интервалом не менее двух часов.
Железо и кальций. Для их адекватного всасывания в кишечнике принимайте добавки одну за другой с перерывом не менее двух часов.
Магний и цинк. Принимайте их в разное время суток. Например, магний вечером, а цинк утром. Рекомендуется также цинк принимать с едой, поскольку он может вызвать тошноту.
Зверобой и серотонинергические добавки. Зверобой может привести к повышению уровня серотонина, поэтому его нельзя принимать одновременно с антидепрессантами.
Гинкго билоба и высокие дозы рыбьего жира. Они разжижают кровь, а при совместном приёме могут повысить риск чрезмерного кровотечения, отмечает диетолог Энджи Конегни. Также будьте осторожны с алоэ, чесноком, имбирём, куркумой, пажитником и женьшенем. Они тоже разжижают кровь.
Зверобой и женьшень. Обе этих добавки повышают уровень серотонина. Поэтому их вместе принимать нежелательно.
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