Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 05:15
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Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместе

Будьте осторожны
Сейчас можно встретить большое количество самых разных пищевых добавок. Считается, что они могут всё: и снизить уровень стресса, и улучшить настроение, и многое другое. Однако совместный приём некоторых из них принесёт больше проблем, чем пользы.
Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместе
© Onnit

Цинк и кальций. Они конкурируют за всасывание в кишечнике, поэтому при совместном приёме будут работать менее эффективно. Чтобы этого избежать, диетолог Алисса Симпсон рекомендует принимать добавки цинка кальция с интервалом не менее двух часов.

Железо и цинк. Железо способно снизить усвоение цинка при совместном приёме этих двух добавок, говорит Элизабет Харрис, магистр наук, сертифицированный диетолог. Лучше всего принимать эти добавки с интервалом не менее двух часов.

Железо и кальций. Для их адекватного всасывания в кишечнике принимайте добавки одну за другой с перерывом не менее двух часов.

Магний и цинк. Принимайте их в разное время суток. Например, магний вечером, а цинк утром. Рекомендуется также цинк принимать с едой, поскольку он может вызвать тошноту.

Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместе
© Eating Well/Abbey Littlejohn

Зверобой и серотонинергические добавки. Зверобой может привести к повышению уровня серотонина, поэтому его нельзя принимать одновременно с антидепрессантами.

Гинкго билоба и высокие дозы рыбьего жира. Они разжижают кровь, а при совместном приёме могут повысить риск чрезмерного кровотечения, отмечает диетолог Энджи Конегни. Также будьте осторожны с алоэ, чесноком, имбирём, куркумой, пажитником и женьшенем. Они тоже разжижают кровь.

Зверобой и женьшень. Обе этих добавки повышают уровень серотонина. Поэтому их вместе принимать нежелательно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.