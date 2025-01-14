Цинк и кальций, железо и цинк и другие: перечислены добавки, которые нельзя принимать вместе

Цинк и кальций. Они конкурируют за всасывание в кишечнике, поэтому при совместном приёме будут работать менее эффективно. Чтобы этого избежать, диетолог Алисса Симпсон рекомендует принимать добавки цинка кальция с интервалом не менее двух часов.

Железо и цинк. Железо способно снизить усвоение цинка при совместном приёме этих двух добавок, говорит Элизабет Харрис, магистр наук, сертифицированный диетолог. Лучше всего принимать эти добавки с интервалом не менее двух часов.

Железо и кальций. Для их адекватного всасывания в кишечнике принимайте добавки одну за другой с перерывом не менее двух часов.

Магний и цинк. Принимайте их в разное время суток. Например, магний вечером, а цинк утром. Рекомендуется также цинк принимать с едой, поскольку он может вызвать тошноту.