Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июня 2025, 06:00
1 мин.

Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместе

Об этом предупредил врач
Сегодня мы можем приобрести множество витаминов, трав, растительных добавок, которые должны принести пользу здоровью. Но не все они согласуются друг с другом.
Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместе
© Kemin

Карбонат кальция принимают для лечения симптомов, вызванных избытком желудочной кислоты. При этом обычно он вызывает проблемы с усвоением добавок железа, отмечает Эдвард Зальцман, доцент кафедры медицины в Университете Тафтса. Для лучшего усвоения железосодержащим добавкам нужна желудочная кислота. Это лишь один из примеров, в котором добавки действуют друг против друга.

Если вы принимаете одновременно медь и цинк, то можете столкнуться с нехваткой какого-либо из этих двух веществ. Добавки цинка ухудшают усвоение меди.

Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместе
© Tanja Ivanova

Аналогичная ситуация происходит при обогащении продуктов фолиевой кислотой. В высоких дозах добавки фолиевой кислоты могут обратить вспять неврологические проблемы, которые возникают при нехватке витамина В12. Особенно опасно это для тех, кто придерживается растительной диеты.

Рекомендуется принимать в разное время дня также витамин В12 и витамин С, кальций и магний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.