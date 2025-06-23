Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместе

Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместеОб этом предупредил врач
Карбонат кальция принимают для лечения симптомов, вызванных избытком желудочной кислоты. При этом обычно он вызывает проблемы с усвоением добавок железа, отмечает Эдвард Зальцман, доцент кафедры медицины в Университете Тафтса. Для лучшего усвоения железосодержащим добавкам нужна желудочная кислота. Это лишь один из примеров, в котором добавки действуют друг против друга.
Если вы принимаете одновременно медь и цинк, то можете столкнуться с нехваткой какого-либо из этих двух веществ. Добавки цинка ухудшают усвоение меди.
Аналогичная ситуация происходит при обогащении продуктов фолиевой кислотой. В высоких дозах добавки фолиевой кислоты могут обратить вспять неврологические проблемы, которые возникают при нехватке витамина В12. Особенно опасно это для тех, кто придерживается растительной диеты.
Рекомендуется принимать в разное время дня также витамин В12 и витамин С, кальций и магний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.