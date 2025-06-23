Цинк и медь, а также другие добавки, которые нельзя принимать вместе

Карбонат кальция принимают для лечения симптомов, вызванных избытком желудочной кислоты. При этом обычно он вызывает проблемы с усвоением добавок железа, отмечает Эдвард Зальцман, доцент кафедры медицины в Университете Тафтса. Для лучшего усвоения железосодержащим добавкам нужна желудочная кислота. Это лишь один из примеров, в котором добавки действуют друг против друга.

Если вы принимаете одновременно медь и цинк, то можете столкнуться с нехваткой какого-либо из этих двух веществ. Добавки цинка ухудшают усвоение меди.