Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночью

Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночьюИ как с этим справляться
Джон У. Зайберт, доктор медицины, отоларинголог в Центре отоларингологии и коммуникационных наук имени Билла Вилкерсона при Университете Вандербильта, отмечает, что у большинства людей симптомы простуды ночью ухудшаются. Это происходит по нескольким причинам.
Циркадный ритм. Он может заставить иммунную систему ещё сильнее работать ночью. Это вызывает в организме воспаление, что может ухудшить ваши симптомы.
Уровень кортизола. Ночью он снижается, из-за чего вы можете чувствовать себя хуже.
Горизонтальное положение тела. Большинство людей сидят или стоят прямо в течение дня. За счёт этого у них слизь стекает по задней стенке горла и от неё легко избавиться. В горизонтальном положении сделать это труднее.
Лучшее осознание своих симптомов. Отвлекающих факторов вечером обычно меньше, поэтому вы сосредотачиваетесь на своих симптомах.
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