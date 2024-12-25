Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 06:00
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Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночью

И как с этим справляться
Среднестатистический взрослый болеет простудой два-три раза в год. При этом у многих кашель и насморк ухудшаются, как только наступает вечер и ночь. С чем это связано?
Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночью
© Harvard Health

Джон У. Зайберт, доктор медицины, отоларинголог в Центре отоларингологии и коммуникационных наук имени Билла Вилкерсона при Университете Вандербильта, отмечает, что у большинства людей симптомы простуды ночью ухудшаются. Это происходит по нескольким причинам.

Циркадный ритм. Он может заставить иммунную систему ещё сильнее работать ночью. Это вызывает в организме воспаление, что может ухудшить ваши симптомы.

Уровень кортизола. Ночью он снижается, из-за чего вы можете чувствовать себя хуже.

Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночью
© AsiaVision

Горизонтальное положение тела. Большинство людей сидят или стоят прямо в течение дня. За счёт этого у них слизь стекает по задней стенке горла и от неё легко избавиться. В горизонтальном положении сделать это труднее.

Лучшее осознание своих симптомов. Отвлекающих факторов вечером обычно меньше, поэтому вы сосредотачиваетесь на своих симптомах.

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