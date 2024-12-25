Циркадный ритм, кортизол и другие причины: вот почему симптомы простуды ухудшаются ночью

Джон У. Зайберт, доктор медицины, отоларинголог в Центре отоларингологии и коммуникационных наук имени Билла Вилкерсона при Университете Вандербильта, отмечает, что у большинства людей симптомы простуды ночью ухудшаются. Это происходит по нескольким причинам.

Циркадный ритм. Он может заставить иммунную систему ещё сильнее работать ночью. Это вызывает в организме воспаление, что может ухудшить ваши симптомы.

Уровень кортизола. Ночью он снижается, из-за чего вы можете чувствовать себя хуже.