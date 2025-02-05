Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печени

По словам доктора Эндрю Кивени, гепатолога-трансплантолога клиники Майо, чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольному гепатиту. Эта болезнь всё чаще встречается у молодых людей.

Из-за постоянного употребления спиртного у вас может развиться алкогольное заболевание печени.