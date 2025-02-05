Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печени

Опубликовано 05 февраля 2025, 03:451 мин.
Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печениОб этом важно знать
Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Спиртное повреждает клетки печени, из-за чего возникают воспаление, рубцевание и серьёзные заболевания (цирроз).
По словам доктора Эндрю Кивени, гепатолога-трансплантолога клиники Майо, чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольному гепатиту. Эта болезнь всё чаще встречается у молодых людей.
Из-за постоянного употребления спиртного у вас может развиться алкогольное заболевание печени.
Симптомы алкогольного гепатита включают желтуху, спутанность сознания, тошноту и рвоту. Это состояние может развиться быстро.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова