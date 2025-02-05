Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 03:45
1 мин.

Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печени

Об этом важно знать
Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Спиртное повреждает клетки печени, из-за чего возникают воспаление, рубцевание и серьёзные заболевания (цирроз).
Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печени
© CC0 Public Domain

По словам доктора Эндрю Кивени, гепатолога-трансплантолога клиники Майо, чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольному гепатиту. Эта болезнь всё чаще встречается у молодых людей.

Из-за постоянного употребления спиртного у вас может развиться алкогольное заболевание печени.

Цирроз и алкогольный гепатит: врач объяснил, чем алкоголь опасен для печени
© Konstantin Postumitenko/Adobe Stock

Симптомы алкогольного гепатита включают желтуху, спутанность сознания, тошноту и рвоту. Это состояние может развиться быстро.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.