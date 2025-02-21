Цитрат магния и глицинат магния: для чего их принимают

Опубликовано 21 февраля 2025, 09:451 мин.
Цитрат магния и глицинат магния: для чего их принимаютИ в чём между ними разница
Магний поддерживает здоровье сердца и мышц, помогает сохранять кости крепкими. Также организм использует этот минерал для контроля уровня сахара в крови и выработки энергии.
Цитрат магния часто принимают для лечения запоров. Он также поддерживает пищеварение, здоровье костей, общее состояние здоровья. Среди его распространённых побочных эффектов — расстройство желудка, диарея, обезвоживание.
Глицинат магния принимают часто для лечения тревожности и бессонницы. Он считается более щадящим для желудка. Также это популярная пищевая добавка среди спортсменов, так как она помогает снять болезненность мышц после тренировок. Побочные эффекты глицината магния — это усталость и головная боль.
Помочь вам выбрать между этими двумя добавками может врач или дипломированный диетолог.
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Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова