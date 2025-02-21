Цитрат магния и глицинат магния: для чего их принимают

Глицинат магния принимают часто для лечения тревожности и бессонницы. Он считается более щадящим для желудка. Также это популярная пищевая добавка среди спортсменов, так как она помогает снять болезненность мышц после тренировок. Побочные эффекты глицината магния — это усталость и головная боль.

Помочь вам выбрать между этими двумя добавками может врач или дипломированный диетолог.

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