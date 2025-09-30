Цитрусовые и другие продукты, которые нельзя сочетать с кофе

Цитрусовые и другие продукты, которые нельзя сочетать с кофеБудьте осторожны
Цитрусовые. Их употребление вместе с кофе может вызвать дискомфорт в желудке, так как кофе обладает естественной кислотностью.
Красное мясо. Кофе со стейком может ухудшить усвоение из мяса железа.
Молоко. Исследования показывают, что его сочетание с кофе снижает усвоение кальция организмом. Это связано с повышенным риском образования камней в почках, проблемами со здоровьем костей.
Жареные блюда. Три или более чашки кофе в день могут повысить уровень холестерина ЛПНП, то есть "плохого", а также повысить уровень "хорошего" холестерина. Частое употребление жареной пищи при этом связывают с более высоким риском развития болезней сердца.
Обогащённые сухие завтраки. Часто их обогащают цинком, но кофе может ухудшить его усвоение.
Продукты с высоким содержанием натрия. Чрезмерное употребление кофе может усугубить проявление гипертонии. Также исследования связывают потребление натрия с кровяным давлением.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.