Цитрусовые и другие продукты, которые нельзя сочетать с кофе

Некоторые продукты при употреблении вместе с кофе могут вызывать расстройство желудка или хуже усваиваться. Вот о чём нужно знать.
Цитрусовые. Их употребление вместе с кофе может вызвать дискомфорт в желудке, так как кофе обладает естественной кислотностью.

Красное мясо. Кофе со стейком может ухудшить усвоение из мяса железа.

Молоко. Исследования показывают, что его сочетание с кофе снижает усвоение кальция организмом. Это связано с повышенным риском образования камней в почках, проблемами со здоровьем костей.

Цитрусовые и другие продукты, которые нельзя сочетать с кофе
Жареные блюда. Три или более чашки кофе в день могут повысить уровень холестерина ЛПНП, то есть "плохого", а также повысить уровень "хорошего" холестерина. Частое употребление жареной пищи при этом связывают с более высоким риском развития болезней сердца.

Обогащённые сухие завтраки. Часто их обогащают цинком, но кофе может ухудшить его усвоение.

Продукты с высоким содержанием натрия. Чрезмерное употребление кофе может усугубить проявление гипертонии. Также исследования связывают потребление натрия с кровяным давлением.

