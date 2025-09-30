Цитрусовые и другие продукты, которые нельзя сочетать с кофе

Цитрусовые. Их употребление вместе с кофе может вызвать дискомфорт в желудке, так как кофе обладает естественной кислотностью.

Красное мясо. Кофе со стейком может ухудшить усвоение из мяса железа.

Молоко. Исследования показывают, что его сочетание с кофе снижает усвоение кальция организмом. Это связано с повышенным риском образования камней в почках, проблемами со здоровьем костей.