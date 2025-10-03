Цвет кожуры и ещё четыре признака спелого граната

"Корона". У спелого плода она будет сухая и слегка раскрытая, без следов гнили и плесени. Если вы заметили внутри белый налёт или влажные участки - фрукт испорчен. Также у свежего граната верхушка почти не пахнет, а у испорченного она кисловатого оттенка.

Цвет кожуры. Гранаты могут быть розовые, бордовые, жёлто-красные. Главное, чтобы оттенок был равномерным и без зелёных пятен или чёрных точек.

Кожура. Зрелый гранат имеет плотную, сухую, слегка "натянутую" на зёрна кожуру. Если заметили мягкие участки или трещины на плоде - значит, он потерял сок и начал подсыхать.