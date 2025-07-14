“Да, но…”: действительно ли ИИ-терапевты улучшают психическое здоровье

Некоторые пользователи обращались к ChatGPT за консультациями по вопросам психического здоровья. Однако результаты этого оказались неоднозначными. К примеру, известен случай, когда в Бельгии мужчина через несколько месяцев общения с чат-ботом совершил самоубийство.

Существуют также научные подтверждения того, что чат-бот может помочь вам перенастроить свои мысли. Учёные обнаружили, что цифровые формы разговорной терапии способны уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Особенно в лёгких и умеренных случаях. Также Woebot опубликовал рецензируемое исследование, которое демонстрирует уменьшение проявления депрессии у молодых людей всего за две недели общения в чате.

Всё больше опросов пользователей и клинических испытаний показывают, что взаимодействие с ИИ-чат-ботом на основе когнитивно-поведенческой терапии может привести к улучшению на короткий срок настроения, концентрации внимания и сна. В ходе одного клинического исследования чат-бот Therabot помог уменьшить симптомы депрессии и тревожности почти в два раза. Это аналогично результату, которого люди достигают при работе с живыми психотерапевтами.

Тем не менее важно помнить об ограничениях таких чат-ботов. На сегодня именно поэтому самым безопасным вариантом считается сочетание ботов с работой с людьми, а не замена ими очных консультаций у терапевта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.