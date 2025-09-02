Давление и другие факторы риска развития болезни Альцгеймера

На состояние мозга также влияют болезни сердца и диабет 2 типа. Здоровье мозга обеспечит в старости хорошие память, мышление, способность рассуждать, коммуницировать, самостоятельно решать проблемы. Поэтому так важно о нём заботиться ещё в молодые годы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.