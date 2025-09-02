Давление и другие факторы риска развития болезни Альцгеймера

Давление и другие факторы риска развития болезни АльцгеймераВсего их 13
Не стоит ждать 65 лет для того, чтобы наконец заняться своим здоровьем. Если вы рано начнёте уделять внимание следующим факторам, то снизите вероятность столкнуться с деменцией и болезнью Альцгеймера. Это контроль артериального давления, поддержание здорового уровня холестерина, снижение уровня сахара в крови, увеличение физической активности, соблюдение питательной и сбалансированной диеты, поддержание здорового веса, отказ от курения, профилактика депрессии или лечение её симптомов, уменьшение социальной изоляции, ограничение употребления спиртного, борьба с нарушениями сна, повышение уровня образования и поддержание активности мозга, лечение потери слуха.
На состояние мозга также влияют болезни сердца и диабет 2 типа. Здоровье мозга обеспечит в старости хорошие память, мышление, способность рассуждать, коммуницировать, самостоятельно решать проблемы. Поэтому так важно о нём заботиться ещё в молодые годы.
