Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 сентября 2025, 12:00
Давление и другие факторы риска развития болезни Альцгеймера

Всего их 13
По мнению учёных, болезнь Альцгеймера возникает из-за множества причин. Это, например, пожилой возраст, генетика и многое другое. Специалисты рекомендуют следить за 13 важными факторами, которые связаны с поддержанием здоровья мозга.
Не стоит ждать 65 лет для того, чтобы наконец заняться своим здоровьем. Если вы рано начнёте уделять внимание следующим факторам, то снизите вероятность столкнуться с деменцией и болезнью Альцгеймера. Это контроль артериального давления, поддержание здорового уровня холестерина, снижение уровня сахара в крови, увеличение физической активности, соблюдение питательной и сбалансированной диеты, поддержание здорового веса, отказ от курения, профилактика депрессии или лечение её симптомов, уменьшение социальной изоляции, ограничение употребления спиртного, борьба с нарушениями сна, повышение уровня образования и поддержание активности мозга, лечение потери слуха.

На состояние мозга также влияют болезни сердца и диабет 2 типа. Здоровье мозга обеспечит в старости хорошие память, мышление, способность рассуждать, коммуницировать, самостоятельно решать проблемы. Поэтому так важно о нём заботиться ещё в молодые годы.

