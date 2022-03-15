Даже лёгкая форма COVID-19 оставляет органы воспалёнными на месяцы

В исследовании принимали участие 104 человека, из которых 68 - перенесли ковид в лёгкой форме, а 36 - не болели коронавирусом. У них специалисты взяли для анализа образцы крови, которые были взяты спустя три-пять месяцев после заражения и спустя 12 месяцев. Выяснилось, что даже через несколько месяцев молекулы эйкозаноидов (они вырабатываются при воспалении в организме) производились в больших количествах в организме тех, кто болел ковидом в лёгкой форме.

Также у людей, переболевших коронавирусом, в крови было много лейкотриенов. Это особый тип провоспалительных молекул, которые способствуют развитию астмы и защищают от гриппа.

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