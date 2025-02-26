Даже одна бессонная ночь оказалась вредна для организма

В рамках нового исследования специалисты из Института диабета Дасмана, Кувейт Сити, Кувейт, проанализировали режим сна 237 здоровых взрослых участников с различным ИМТ. Также они взяли у добровольцев образцы крови для определения уровней различных моноцитов и маркеров воспаления.

Оказалось, что у людей с ожирением было значительно ниже качество сна, хроническое воспаление низкой степени выраженности было выше по сравнению с худыми участниками. Также у добровольцев с ожирением был значительно повышен уровень неклассических моноцитов. Это было связано с ухудшением качества сна и повышением провоспалительных маркеров.