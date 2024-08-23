Даже одна-две сигареты до или во время беременности оказались вредны для здоровья новорождённых

У курящих женщин было больше факторов риска развития проблем со здоровьем у новорождённых. Эти участницы были, как правило, моложе, неиспаноязычного происхождения, не состояли в браке, страдали ожирением, имели низкий уровень образования, больше предыдущих родов, реже посещали женские консультации.

Что касается проблем со здоровьем у малышей курящих мам, то они включали в основном необходимость проведения вспомогательной вентиляции лёгких сразу после родов; вспомогательную вентиляцию лёгких в течение более шести часов; госпитализацию в отделение интенсивной терапии новорождённых для проведения непрерывной искусственной вентиляции лёгких; заместительную терапию сурфактантом; подозрение на сепсис; судороги или серьёзные неврологические проблемы. Распространённость таких проблем составляла чуть менее 9,5%.

Риск возникновения более чем одной серьёзной проблемы со здоровьем у новорождённых был на 27% выше, если их мать курила до беременности, а если во время, то он повышался до 31−32%. Вероятность поступления ребёнка в отделение интенсивной терапии новорождённых возрастала на 24%, если мать курила до беременности, и на 30−32% - если во время.

Даже 1−2 сигареты в день были связаны с повышенным риском возникновения проблем со здоровьем у ребёнка. При ежедневном выкуривании этого количества сигарет на 13% повышалась вероятность попадания новорождённого в отделение интенсивной терапии, а при выкуривании 20 и более сигарет — на 29%.

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