Даже простое наблюдение за природой улучшает здоровье человека

Исследователи опросили 57 человек (возраст - от 18 лет до 61 года). Испытуемым сначала нужно было дать оценку каждому изображению, которое им показывали, с точки зрения визуального комфорта, а затем погулять какое-то время около этих картин. Городские пейзажи оказались более дискомфортными для людей и могли сопровождаться у респондентов головной болью, искажением зрения, нечёткостью изображения, возникновением иллюзий, тошнотой.

Также люди начинали идти быстрее, когда видели городские объекты, и замедлялись при взгляде на природу. Этот факт, по словам экспертов, может помочь создать наиболее комфортную городскую среду.