Даже простое наблюдение за природой улучшает здоровье человека

Даже простое наблюдение за природой улучшает здоровье человекаБританские учёные подтвердили это
Считается, что наблюдение за природой положительно воздействует на здоровье человека, пишет автор. Ряд исследований доказывает, что даже просмотр изображений с природными пейзажами улучшает процесс мышления. Сотрудники Бристольского университета также выяснили, как связаны ритм походки и просмотр картин с городскими и природными ландшафтами. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.
Исследователи опросили 57 человек (возраст - от 18 лет до 61 года). Испытуемым сначала нужно было дать оценку каждому изображению, которое им показывали, с точки зрения визуального комфорта, а затем погулять какое-то время около этих картин. Городские пейзажи оказались более дискомфортными для людей и могли сопровождаться у респондентов головной болью, искажением зрения, нечёткостью изображения, возникновением иллюзий, тошнотой.
Также люди начинали идти быстрее, когда видели городские объекты, и замедлялись при взгляде на природу. Этот факт, по словам экспертов, может помочь создать наиболее комфортную городскую среду.