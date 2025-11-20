Даже редкое курение повысит у вас риск возникновения сердечного приступа

Даже редкое курение повысит у вас риск возникновения сердечного приступаЭто показал анализ почти 20 исследований
Команда учёных под руководством Майкла Блаха провела анализ данных более 300 000 взрослых, участвовавших в 22 лонгитюдных исследованиях. Эти исследования включали наблюдение за группами в течение 19,9 лет.
По итогам работы выяснилось, что даже очень низкоинтенсивное курение (от двух до пяти сигарет в день) связано с повышением риска развития сердечной недостаточности на 50% и увеличением вероятности смерти по любой причине на 60% по сравнению с результатами тех, кто никогда не курил.
Вероятность развития у человека болезней сердца существенно снижается в первое десятилетие после отказа от курения и продолжает снижаться в дальнейшем. Но даже спустя 30 лет у бывших курильщиков этот риск может быть выше, чем у тех, кто не курил никогда.
