Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 ноября 2025, 08:15
1 мин.

Даже редкое курение повысит у вас риск возникновения сердечного приступа

Это показал анализ почти 20 исследований
Учёные из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имени Чиккароне при Университете Джонса Хопкинса обнаружили, что даже при низкой интенсивности курения у людей вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти выше, чем у тех, кто никогда не курил. И спустя годы после отказа от этой привычки ситуация не меняется.
© lil artsy, Pexels (CC0, creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

Команда учёных под руководством Майкла Блаха провела анализ данных более 300 000 взрослых, участвовавших в 22 лонгитюдных исследованиях. Эти исследования включали наблюдение за группами в течение 19,9 лет.

По итогам работы выяснилось, что даже очень низкоинтенсивное курение (от двух до пяти сигарет в день) связано с повышением риска развития сердечной недостаточности на 50% и увеличением вероятности смерти по любой причине на 60% по сравнению с результатами тех, кто никогда не курил.

© Justin Sullivan/Getty Images News

Вероятность развития у человека болезней сердца существенно снижается в первое десятилетие после отказа от курения и продолжает снижаться в дальнейшем. Но даже спустя 30 лет у бывших курильщиков этот риск может быть выше, чем у тех, кто не курил никогда.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.