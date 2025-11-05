Даже умеренная физическая нагрузка замедлит развитие у вас болезни Альцгеймера

Даже умеренная физическая нагрузка замедлит развитие у вас болезни АльцгеймераЕсли вы пожилой человек и находитесь в группе риска
Учёные из Университета Массачусетса имени генерала Бригама выяснили, что физическая активность связана с более медленным снижением когнитивных способностей у пожилых людей, имеющих повышенный уровень бета-амилоида (белка, из-за которого развивается болезнь Альцгеймера).
У людей, которые в день проходили 3000–5000 шагов, ухудшение работы мозга наступало в среднем на три года позже, а у тех, кто проходил в сутки 5000–7500 шагов, - на семь лет. У участников, ведущих малоподвижный образ жизни, происходило гораздо более быстрое накопление тау-белка в мозге и и более быстрое снижение когнитивных функций и повседневной активности.
Для проведения нового исследования учёные проанализировали данные 296 участников Гарвардского исследования старения мозга в возрасте от 50 до 90 лет. На момент начала проекта у этих людей не было нарушений работы мозга. Согласно результатам, большая часть преимуществ физической активности, связанных с замедлением снижения когнитивных функций, объясняется тем, что в организме человека тау-белок накапливается медленнее.
У людей с низким исходным уровнем этого белка также происходило очень незначительное снижение когнитивных способностей либо накопление тау-белков с течением времени. При этом значимой связи между этими процессами и физической активностью у них не было.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.