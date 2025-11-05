Даже умеренная физическая нагрузка замедлит развитие у вас болезни Альцгеймера

Учёные из Университета Массачусетса имени генерала Бригама выяснили, что физическая активность связана с более медленным снижением когнитивных способностей у пожилых людей, имеющих повышенный уровень бета-амилоида (белка, из-за которого развивается болезнь Альцгеймера).

У людей, которые в день проходили 3000–5000 шагов, ухудшение работы мозга наступало в среднем на три года позже, а у тех, кто проходил в сутки 5000–7500 шагов, - на семь лет. У участников, ведущих малоподвижный образ жизни, происходило гораздо более быстрое накопление тау-белка в мозге и и более быстрое снижение когнитивных функций и повседневной активности.