Действительно ли искусственное мясо полезнее настоящего

Первое, что нужно сказать насчёт искусственного (растительного) мяса - это то, что этот продукт на самом деле не является мясом. Подобные продукты подразделяются на две категории: клеточные белки и растительные белки.

К примеру, гамбургеры и колбасы растительного происхождения изготавливают при помощи извлечения белка из растительной пищи. Часто это горох, пшеница, грибы, соя. При этом для того чтобы такие продукты имели вид и вкус обычного мяса, используется множество добавок.

Клеточное мясо создаётся из клеток животного, которые выращивают в лаборатории.

Но в действительности поддельное мясо не обязательно полезнее. В целом продукты растительного происхождения содержат больше клетчатки и углеводов и меньше - насыщенных жиров и калорий, чем мясная пища. Однако не все продукты на растительной основе по количеству содержащихся в них питательных веществ одинаковы.