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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 13:30
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Действительно ли корректоры осанки работают

Вот что известно сейчас по этому поводу
Учёные объяснили, помогают ли на самом деле корректоры осанки . Эксперты уверяют, что корректоры осанки могут облегчить побочные эффекты сутулости. Тем более что сегодня люди проводят какое-то количество время каждый день, сгорбившись перед телефонами, компьютерами или планшетами.

По разным оценкам, с 1996 по 2016 год американцы потратили примерно 134 миллиарда долларов на лечение болей в шее и пояснице из-за плохой осанки. Также около 40% взрослых в какой-то момент жизни испытывают боли в спине или проблемы с осанкой.

Возможно, поэтому в последнее время корректоры осанки стали так популярны. Эти приспособления носят под одеждой или поверх неё. Работают они таким образом, что меняют положение спины и плеч у человека. Многие корректоры осанки имеют форму корсета или спортивного бюстгальтера.

Действительно ли корректоры осанки работают
© FG TRADE

Лиза Митро, врач-терапевт, подчеркнула, что правильная осанка очень важна для здоровья человека. Ведь она уменьшает нагрузку на определённые области, которые со временем могут напрягаться и снижать способность двигаться.

На самом деле корректор осанки может решить незначительные проблемы. К примеру, отвести плечи назад, если человек не способен это контролировать самостоятельно.

При этом, по мнению тренера по осанке Хизер Ипполито, корректоры не смогут изменить осанку в долгосрочной перспективе, если человек не поймёт, почему у него изначально она испортилась.

Если вы страдаете сколиозом или сильными болями в спине, то перед покупкой корректора для осанки посоветуйтесь с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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