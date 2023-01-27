Действительно ли смех полезен для здоровья человека

Благодаря смеху люди начинают чувствовать себя лучше, ощущают связь с окружающими, легче справляются с рабочими делами. Бывший директор психологического отделения Brigham and Women's Hospital Натали Даттило обнаружила даже, что смех помогает людям с депрессией облегчить состояние.

Учёные мало знают о том, почему именно мы смеёмся. Однако хорошо известно, что происходит в организме при смехе. Смех практически сразу улучшает настроение, снижает уровень стресса, беспокойство. Также за счёт смеха повышается количество дофамина и серотонина.