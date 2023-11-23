Действительно ли стояние на гвоздях полезно для здоровья

Действительно ли стояние на гвоздях полезно для здоровьяЭта практика привлекает внимание многих
Последователи стояния на гвоздях утверждают, что такая практика снимает внутренние блоки, высвобождает энергию, избавляет от стресса, оздоравливает. Но насколько это соответствует действительности, с точки зрения науки?
Стояние на гвоздях в качестве лечебной процедуры стало применяться с древности. Вероятно, эта практика связана с традициями азиатской медицины. Такие методы, как акупунктура и рефлексотерапия, базируются на представлении о существовании на теле определённых точек (в частности, на стопах), которые связаны с внутренними органами. Стимуляция этих точек благотворно влияет на организм.
Однако большая часть медицинских исследований не подтвердила, что у гвоздестояния есть лечебный эффект. Это скорее просто альтернативный метод лечения, не имеющий научного обоснования.
При этом британские эксперты объясняют положительный эффект от стояния на гвоздях тем, что в ответ на стресс и боль организм человека вырабатывает эндорфины. Они могут создавать иллюзию улучшения самочувствия.
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