Действительно ли сыр опасен для сердца

В ходе одного когортного исследования учёные обнаружили, что чем больше люди ели сыра, тем ниже у них была вероятность столкнуться с болезнями кровеносных сосудов и сердца. Также в этом исследовании, по словам доктора Юси Ямады, изучалось влияние на здоровье человека молока и масла.

Интересно, что с маслом и молоком ситуация была другой. До определённого момента они помогали снизить риск развития заболеваний, но потом этот риск только возрастал.