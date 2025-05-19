Делайте “активные перерывы”: эксперты рассказали, как улучшить концентрацию внимания

По словам Стейси Най, клинического психолога из Университета Висконсин-Милуоки, пандемия COVID-19 исказила у многих чувство времени. Также из-за этого мы стали чаще пользоваться цифровыми устройствами.

Специалисты уверены, что технологии — не единственное, что влияет на наше внимание. Однако эффекты от назойливых уведомлений или многочасового просмотра 30-секундных видеороликов могут накапливаться со временем.

"Активные перерывы" - это один из лучших способов переобучить разум и улучшить внимание. Занимают такие перерывы всего полчаса. Они могут быть такими простыми, как прогулка с рассматриванием вещей вокруг себя, или переход в другую комнату на обед. Перерыв должен представлять собой физическую или умственную деятельность, а не пассивное сидение в смартфоне.