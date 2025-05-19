Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 мая 2025, 05:15
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Делайте “активные перерывы”: эксперты рассказали, как улучшить концентрацию внимания

Возьмите это себе на заметку
Чувствуете, что не можете сосредоточиться? Вы не одиноки. Согласно одному из многолетних исследований, средняя продолжительность концентрации внимания человека на одном экране - 47 секунд. Это меньше, чем было в 2004 году: 2,5 минуты.
Делайте “активные перерывы”: эксперты рассказали, как улучшить концентрацию внимания
© AP Photo/Charlie Riedel, File

По словам Стейси Най, клинического психолога из Университета Висконсин-Милуоки, пандемия COVID-19 исказила у многих чувство времени. Также из-за этого мы стали чаще пользоваться цифровыми устройствами.

Специалисты уверены, что технологии — не единственное, что влияет на наше внимание. Однако эффекты от назойливых уведомлений или многочасового просмотра 30-секундных видеороликов могут накапливаться со временем.

"Активные перерывы" - это один из лучших способов переобучить разум и улучшить внимание. Занимают такие перерывы всего полчаса. Они могут быть такими простыми, как прогулка с рассматриванием вещей вокруг себя, или переход в другую комнату на обед. Перерыв должен представлять собой физическую или умственную деятельность, а не пассивное сидение в смартфоне.

Делайте “активные перерывы”: эксперты рассказали, как улучшить концентрацию внимания
© Art of Living

Скажите "нет" многозадачности. В течение определённого времени работайте над одной задачей за раз.

Синди Ластиг, когнитивный нейробиолог из Мичиганского университета, - поклонник «техники помидора». Согласно ей, вы должны установить таймер и работать над чем-то в течение 25 или 30 минут. После этого следует 5-минутный перерыв.

Полезно выбирать хобби, которые включают осознанную практику и цель, к которой вы должны стремиться. Выбирайте при этом именно то, что вам нравится.

Важно также относиться к себе по-доброму. У каждого из нас бывают хорошие и плохие дни.

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