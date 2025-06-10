Дело не только в креме: почему ваша кожа может быть сухой даже после увлажнения

Состав увлажняющего крема. Лёгкие или гелевые средства могут не обеспечить достаточного увлажнения для очень сухой кожи. Может помочь использование увлажняющего крема со следующими компонентами: масло ши, керамиды, глицерин, мочевина.

Факторы окружающей среды. Холодная погода, низкая влажность, сухое отопление, интенсивный солнечный свет могут усложнить уход за сухой кожей. Если вы постоянно работаете с химическими веществами, то ваша кожа тоже может стать более сухой, чем обычно.

Образ жизни и привычки. Нехватка воды или несбалансированное питание, слишком частое купание, горячая вода в душе и длительное пребывание в ванне, диуретики, бета-блокаторы, контрацептивы и ретиноиды могут сделать кожу более сухой.