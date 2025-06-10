Дело не только в креме: почему ваша кожа может быть сухой даже после увлажнения

Дело не только в креме: почему ваша кожа может быть сухой даже после увлажненияОб этом важно знать
Состав увлажняющего крема. Лёгкие или гелевые средства могут не обеспечить достаточного увлажнения для очень сухой кожи. Может помочь использование увлажняющего крема со следующими компонентами: масло ши, керамиды, глицерин, мочевина.
Факторы окружающей среды. Холодная погода, низкая влажность, сухое отопление, интенсивный солнечный свет могут усложнить уход за сухой кожей. Если вы постоянно работаете с химическими веществами, то ваша кожа тоже может стать более сухой, чем обычно.
Образ жизни и привычки. Нехватка воды или несбалансированное питание, слишком частое купание, горячая вода в душе и длительное пребывание в ванне, диуретики, бета-блокаторы, контрацептивы и ретиноиды могут сделать кожу более сухой.
Заболевания. Сухость кожи могут вызвать экзема, контактный дерматит, себорейный дерматит, псориаз, диабет и гипотиреоз, болезнь Крона и язвенный колит. Даже из-за беременности и менопаузы кожа может стать более сухой.
Возраст, пол и раса. В возрасте 60 лет и старше люди часто страдают от сухой кожи. Также кожа чаще бывает сухой у женщин и у темнокожих.
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