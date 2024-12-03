Дело не в холоде: врач объяснила настоящую причину простуды

Опубликовано 03 декабря 2024, 19:301 мин.
Дело не в холоде: врач объяснила настоящую причину простудыТёплая одежда не спасает от насморка и кашля
Все из нас слышали в детстве эту фразу: «Оденься теплее, а то простудишься». Однако, вопреки распространённому мнению, просто из-за холодной погоды невозможно заболеть.
Доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне, отмечает: простуду вызывают вирусы (риновирусы). В холодное время года погода может способствовать их распространению. К тому же люди в холода больше времени проводят в помещении, где вирусы ещё быстрее передаются.
Сухой воздух в холода также негативно влияет на дыхательные пути. В результате человек становится более восприимчивым к инфекциям.
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