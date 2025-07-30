Дело в восстановлении: вот почему в отпуске вы спите дольше

Отчасти сон в праздники связан со снижением уровня гормона стресса кортизола. При этом нередко во время отпуска мы видим больше ярких сновидений, порой даже тревожных. Это связано с тем, что мозг больше не подавляет фазу быстрого сна, как когда мы не высыпаемся. Быстрый сон критически важен для работы памяти, регуляции настроения и когнитивной гибкости.

С другой стороны, привычка спать дольше, особенно более 9 часов в сутки, может быть тревожным сигналом. В некоторых научных исследованиях её связывают с более высоким уровнем депрессии, болезней сердца, ранней смерти. Также длительный сон может быть симптомом заболевания, а не причиной.

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