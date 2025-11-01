Депрессия и другие неочевидные признаки, что у вас апноэ сна

Депрессия и другие неочевидные признаки, что у вас апноэ снаВозможно, вы об этом даже не подозреваете
Депрессия. Помимо неё, из-за апноэ во сне могут возникать тревожность, ночные панические атаки, раздражительность, а в тяжёлых случаях мысли о самоповреждении.
Нарушение мышления. Апноэ во сне может вызывать спутанность сознания и нечёткое мышление в течение дня. Из-за плохого сна мозг начинает хуже работать, что приводит к затуманенному мышлению, плохой концентрации, проблемам с вниманием и кратковременной памятью.
Импотенция. Апноэ во сне приводит к эректильной дисфункции из-за снижения кровотока и изменений в нервной системе.
Высокое кровяное давление. При апноэ во сне повышается риск развития гипертонии, что может вызвать сердечный приступ или инсульт. Также ночные нарушения сна снижают уровень кислорода, учащают пульс, приводят к воспалению.
Пробуждение для мочеиспускания. Частое ночное мочеиспускание может указывать на апноэ во сне.
Скрежетание зубами. Оно может указывать на наличие апноэ во сне и затрагивает до 10% людей.
Сон, после которого вы не чувствуете себя отдохнувшим. Часто из-за апноэ во сне возникает чрезмерная ночная сонливость. Она может быть опасна, особенно во время вождения.
Изжога. Из-за коллапса дыхательных путей при апноэ во сне может создаваться отрицательное давление, которое втягивает содержимое желудка в пищевод. Это вызывает ночную изжогу, кашель, удушье, дневную гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.
Лунатизм, говорение или хождение во сне. Благодаря лечению апноэ во сне улучшается качество сна, человек меньше двигается по ночам.
Сухость во рту, слюнотечение и неприятный запах изо рта. Часто сухость во рту появляется из-за закупорки носовых ходов и дыхания через рот, слюнотечение - из-за приоткрытого рта во время сна.
