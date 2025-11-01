Депрессия и другие неочевидные признаки, что у вас апноэ сна

Депрессия. Помимо неё, из-за апноэ во сне могут возникать тревожность, ночные панические атаки, раздражительность, а в тяжёлых случаях мысли о самоповреждении.

Нарушение мышления. Апноэ во сне может вызывать спутанность сознания и нечёткое мышление в течение дня. Из-за плохого сна мозг начинает хуже работать, что приводит к затуманенному мышлению, плохой концентрации, проблемам с вниманием и кратковременной памятью.

Импотенция. Апноэ во сне приводит к эректильной дисфункции из-за снижения кровотока и изменений в нервной системе.

Высокое кровяное давление. При апноэ во сне повышается риск развития гипертонии, что может вызвать сердечный приступ или инсульт. Также ночные нарушения сна снижают уровень кислорода, учащают пульс, приводят к воспалению.

Пробуждение для мочеиспускания. Частое ночное мочеиспускание может указывать на апноэ во сне.