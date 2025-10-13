Депрессия и не только: что произойдёт с вами за год без солнечного света

Физиологические воздействие

При нехватке солнечного света снижается выработка витамина D. Он важен для костей, иммунитета, сердца, метаболизма. Из-за дефицита этого витамина ослабляются мышцы, кости становятся ломкими, человек часто простужается и заражается инфекциями, у него повышается риск развития серьёзных болезней сердца и сосудов.

В небольших дозах УФ-излучение помогают ранам быстрее затягиваться, уничтожают грибки и бактерии, снижают воспалительные процессы. При длительной нехватке солнца кожа быстрее стареет, становится чувствительнее к инфекциям, выглядит нездоровой и тусклой.

Полный отказ от солнечного света делает зрение менее острым, повышает риск развития близорукости, может вызвать деградацию сетчатки, особенно у пожилых.

Нехватку солнца связывают также с нарушением регуляции сахара в крови и липидов. В результате организм хуже усваивает глюкозу, у него увеличивается накопление жиров, повышается риск развития диабета, нарушений липидного обмена.

