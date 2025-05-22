Депрессия оказалась связана с физической болью спустя годы

В рамках нового исследования учёные сравнили данные опроса 3668 взрослых в возрасте старше 50 лет, которые часто испытывали умеренную или сильную боль, с сопоставимой группой из того же количества человек, которые не сталкивались с болью.

Оказалось, что в группе с физической болью симптомы депрессии быстро ухудшались в течение восьми лет до появления боли. Достигали пика эти признаки в момент возникновения боли и оставались сильными в последующие годы. В группе, которая не страдала от головной боли, симптомы депрессии были менее выраженными, менее распространёнными и относительно постоянными.