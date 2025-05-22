Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 мая 2025, 20:15
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Депрессия оказалась связана с физической болью спустя годы

Вот что выяснили учёные из Лондонского университета
Согласно результатам нового исследования, у людей среднего и пожилого возраста, которые испытывают боль, с большей вероятностью ухудшаются симптомы депрессии за несколько лет до появления боли. Опубликованы выводы этой работы в журнале eClinicalMedicine.
Депрессия оказалась связана с физической болью спустя годы
© Kindel Media из Pexels

В рамках нового исследования учёные сравнили данные опроса 3668 взрослых в возрасте старше 50 лет, которые часто испытывали умеренную или сильную боль, с сопоставимой группой из того же количества человек, которые не сталкивались с болью.

Оказалось, что в группе с физической болью симптомы депрессии быстро ухудшались в течение восьми лет до появления боли. Достигали пика эти признаки в момент возникновения боли и оставались сильными в последующие годы. В группе, которая не страдала от головной боли, симптомы депрессии были менее выраженными, менее распространёнными и относительно постоянными.

Депрессия оказалась связана с физической болью спустя годы
© St. Joseph Institute

Аналогичная тенденция была обнаружена и в отношении одиночества. Оно усиливалось в годы до и после возникновения боли. Однако в группе без боли уровень одиночества был низким и относительно постоянным.

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