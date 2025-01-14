Депрессию назвали одним из ранних признаков старческого слабоумия

Депрессию назвали одним из ранних признаков старческого слабоумияОб этом говорится в работе, опубликованной в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry
Учёные обнаружили, что у вероятность развития депрессии у людей возрастала в в течение 10 лет, предшествовавших постановке диагноза деменции. И связь между этими двумя болезнями становилась сильнее непосредственно перед тем, как у человека обнаруживали старческое слабоумие.
В рамках нового исследования специалисты проанализировали медицинские записи почти 500 000 участников из UK Biobank. Сравнивались люди с деменцией и депрессией и без этих диагнозов.
Оказалось, что даже с учётом пола, образования, финансового положения, социальной изоляции и курения депрессия повышала вероятность развития деменции примерно в два раза. Более тяжёлая форма депрессии была связана также с более высоким риском возникновения старческого слабоумия.
У людей в возрасте 65 лет и старше депрессия была связана с изменениями в гиппокампе. Эта же область мозга соотносится с болезнью Альцгеймера. Это значит, что депрессия у пожилых может отражать ранние изменения мозга при болезни Альцгеймера. Но у молодых людей с депрессией таких изменений не было.
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