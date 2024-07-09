Дерматолог дал несколько простых советов по уходу за кожей

Лучше меньше, чем больше. Большинству людей не нужно ничего, кроме базового очищающего и увлажняющего средства, а также солнцезащитного крема.

Некоторым типам кожи нужно больше средств. Например, если у вас кожа шелушится, сухая и красная.

Увлажняющие средства не наполняют кожу водой. Они обеспечивают защитный барьер и позволяют организму переносить воду из глубинных слоёв кожи в верхние.

Дорогие кремы не обязательно лучше дешёвых. Иногда мы платим больше за брендинг, упаковку и ценим больше дорогие вещи. Также имеет смысл брать более дорогие средства с определёнными ингредиентами при наличии особых потребностей.

Кремы против старения могут быть полезны. Исследования показывают, что химические вещества на основе витамина, А (ретинол и ретиноевая кислота) могут улучшить внешний вид тонких линий. Однако в больших дозах они вызывают раздражение.