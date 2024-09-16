Дерматолог объяснил, как безопасно выдавливать прыщи

Дерматолог объяснил, как безопасно выдавливать прыщиВажно соблюдать несколько правил
Если вы решили выдавить прыщ самостоятельно, то вот о чём вам нужно помнить.
Вымойте поражённый участок и руки. Это снижает риск попадания новых бактерий в место выдавливания.
Приложите тёплый компресс к пораженному участку. Это может смягчить прыщ и облегчить его выдавливание.
Осторожно надавите. Подушечками пальцев или ватными палочками аккуратно выдавите прыщ у его основания. Не используйте ногти, так как это может привести к дополнительной травме кожи. Также вы можете проткнуть белый угорь небольшой продезинфицированной иглой.
Удалите гной с лица.
Ещё раз очистите поражённый участок и руки. Так вы избавитесь от бактерий.
Приложите лёд к поражённому участку. Это может быть холодный компресс или кубик льда, завёрнутый в ткань.
Никогда нельзя выдавливать красные или болезненные прыщи, а также такие, из которых не идёт гной.
Выдавливание прыщей может повредить кожу, вызывая изменение цвета, текстуры или рубцевание. Рубцы могут вообще остаться навсегда. Это также может привести к распространению воспаления и бактерий с прыща на окружающую кожу. Кроме того, выдавленный прыщ становится только заметнее.
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