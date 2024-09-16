Дерматолог объяснил, как безопасно выдавливать прыщи

Если вы решили выдавить прыщ самостоятельно, то вот о чём вам нужно помнить.

Вымойте поражённый участок и руки. Это снижает риск попадания новых бактерий в место выдавливания.

Приложите тёплый компресс к пораженному участку. Это может смягчить прыщ и облегчить его выдавливание.

Осторожно надавите. Подушечками пальцев или ватными палочками аккуратно выдавите прыщ у его основания. Не используйте ногти, так как это может привести к дополнительной травме кожи. Также вы можете проткнуть белый угорь небольшой продезинфицированной иглой.

Удалите гной с лица.

Ещё раз очистите поражённый участок и руки. Так вы избавитесь от бактерий.

Приложите лёд к поражённому участку. Это может быть холодный компресс или кубик льда, завёрнутый в ткань.