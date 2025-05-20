Дерматолог рассказала, что антиоксиданты защищают от рака кожи

Исследования показали, что антиоксиданты способны противодействовать некоторым повреждениям, вызванным воздействием УФ-излучения, прежде чем возникнет рак. Вот как действуют эти вещества.

Они борются с окислительным стрессом. Воздействие ультрафиолетового света запускает цепную реакцию, которая создает свободные радикалы. Когда их в организме слишком много, возникает окислительный стресс, который приводит к клеточной дисфункции. Эта дисфункция может проявляться как ранние признаки старения либо как рак.

Они могут предотвратить распространение раковых клеток. Антиоксиданты антоцианы ускоряют процесс уничтожения клеток с повреждённой ДНК до того, как они станут раковыми и начнут распространяться. Один из лучших источник антоцианов - ягоды.

Они усиливают внутреннюю защиту от солнца. Исследования показывают, что богатые антиоксидантами продукты помогают поглощать часть вредных УФ-лучей солнца и уменьшают воспаление. В помидорах, например, есть ликопин, который как раз защищает от повреждения кожи солнцем.

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