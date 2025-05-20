Дерматолог рассказала, что антиоксиданты защищают от рака кожи

Дерматолог рассказала, что антиоксиданты защищают от рака кожиОб этом важно знать
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, многие случаи рака кожи можно предотвратить. Причём в значительной степени. Один из способов - добавление в диету большего количества антиоксидантов.
Наиболее распространённая причина возникновения рака кожи - повреждение ДНК из-за воздействия ультрафиолетовых лучей (от солнца или солярия). Среди других факторов риска - старение или наличие семейного анамнеза рака кожи. Также вы можете быть сильнее склонны к развитию этого вида рака, если у вас зелёные или голубые глаза, рыжие или светлые волосы либо светлая или легко обгорающая или покрытая веснушками кожа.
Исследования показали, что антиоксиданты способны противодействовать некоторым повреждениям, вызванным воздействием УФ-излучения, прежде чем возникнет рак. Вот как действуют эти вещества.
Они борются с окислительным стрессом. Воздействие ультрафиолетового света запускает цепную реакцию, которая создает свободные радикалы. Когда их в организме слишком много, возникает окислительный стресс, который приводит к клеточной дисфункции. Эта дисфункция может проявляться как ранние признаки старения либо как рак.
Они могут предотвратить распространение раковых клеток. Антиоксиданты антоцианы ускоряют процесс уничтожения клеток с повреждённой ДНК до того, как они станут раковыми и начнут распространяться. Один из лучших источник антоцианов - ягоды.
Они усиливают внутреннюю защиту от солнца. Исследования показывают, что богатые антиоксидантами продукты помогают поглощать часть вредных УФ-лучей солнца и уменьшают воспаление. В помидорах, например, есть ликопин, который как раз защищает от повреждения кожи солнцем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.