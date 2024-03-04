Дерматологи объяснили, насколько полезен для кожи говяжий жир

Например, витамин А, он же ретинол, важен для здоровья кожи, а его синтетические формы борются с прыщами, псориазом, бородавками, преждевременным старением и даже тонкими линиями и морщинами. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 действительно обладают противовоспалительными свойствами, отмечается в исследованиях. Однако если говорить о клеточной активности и общей пользы для здоровья кожи, то нет оснований рекомендовать говяжий жир, считает Фукс.

Утверждение о том, что говяжий жир конкурирует с ретинолом, также ошибочно. Потенциальная польза говяжьего жира заключается в его увлажняющем свойстве, но ретинол проникает в более глубокие слои кожи и нейтрализует свободные радикалы, или опасные молекулы, которые атакуют другие полезные молекулы, поддерживающие важные функции организма.

Наконец, аргумент о том, что говяжий жир безопасен и полезен для здоровья, поскольку он «натуральный» и использовался на протяжении поколений, не выдерживает критики. Всё потому, что другие растительные масла, которые используются в средствах по уходу за кожей, также являются натуральными.

Если вы всё же хотите попробовать говяжий жир, то лучше выбрать бальзам, настоянный на говяжьем жире и предназначенный для ухода за кожей, чем банку прямо из продуктового магазина. Также ищите средства для ухода за кожей с надписью «некомедогенные»: это означает, что они прошли испытания на не закупоривание пор.

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