Дерматологи объяснили, помогает ли употребление большого количества воды улучшить состояние кожи

Даже если вы употребляете очень много воды, нет никакой гарантии, что вода улучшит состояние именно кожи. Она вполне может попасть в другие органы, которым требуется большое количество жидкости. Например, в почки или мозг.

Также при употреблении слишком большого количества воды может возникнуть редкое заболевание гипонатриемия. При нём уровень натрия в крови снижается до опасного уровня.

При этом эксперты отмечают, что если ваше тело действительно нуждается в увлажнении, то увеличение потребления воды может улучшить здоровье кожи.

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