Дерматологи объяснили, в каком возрасте нужно начинать ухаживать за кожей

В дополнение к вышеперечисленным продуктам подросток может взять мягкий пилинг или средство для лечения прыщей.

Взрослые люди могут рассмотреть уже возможность добавления к средствам по уходу за кожей антивозрастных кремов.

Наиболее популярные ингредиенты антивозрастных средств для кожи - это ретинол и витамин С. Первое вещество может навредить здоровью детей и вообще обычно не нужен человеку до тех пор, пока ему не исполнится 20. Отрицательное влияние на естественный защитный барьер и микробиом молодой (детской) кожи могут оказать альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты.

Подросткам и детям не рекомендуется пользоваться также средствами, которые содержат ароматизаторы. Дело в том, что эти вещества теоретически могут привести к аллергии или раздражению кожи.

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