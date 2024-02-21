Дерматологи рассказали, работает ли на самом деле увлажняющий бальзам для губ

Средства для губ, в составе которых есть определённые ингредиенты и ароматизаторы, могут способствовать сухости, особенно зимой. Особенно вредными такие бальзамы могут стать для тех, кто наносит их несколько раз в день, говорит Мишель Грин, доктор медицинских наук, сертифицированный косметолог-дерматолог из Нью-Йорка.

Не существует специального правила относительно того, как часто вам нужно пользоваться бальзамом для губ. В целом его нужно наносить на губы, если они выглядят сухими и потрескавшимися. Также вы можете пользоваться такими средствами повторно в течение дня.