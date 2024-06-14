Дерматологи рассказали, стоит ли сейчас выходить на улицу без солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем действует при помощи формирования покрытия, которое поглощает ультрафиолетовое излучение B (UVB) солнца до того, как оно проникнет в кожу. Это излучение может необратимо повредить ДНК клеток кожи, стимулируя образование мутации, способное превратиться в раковую клетку.

Блокируя лучи UVB, солнцезащитный крем имеет еще один эффект: при правильном применении он может ограничить способность организма вырабатывать витамин D. Этот витамин имеет важное значение для поддержания иммунитета и здоровья костей. Его основным естественным источником является солнце.

В целом светлокожим людям нужно всего лишь 10−15 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, чтобы получить весь необходимый им витамин D. Людям с более темной кожей может потребоваться до 30 минут больше.