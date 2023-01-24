Фитнес и здоровье
09:40, 24 января 2023
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Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудеть

Они помогут вам быстро насытиться

При похудении очень важно сформировать здоровые привычки питания. Помогут в этом полезные продукты, которые к тому же быстро насыщают.

Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудеть

Фото: Prima

При избавлении от лишних килограммов время от времени очень хочется перекусить. И на этот случай лучше держать в холодильнике здоровые и питательные закуски. Например, следующие.

  1. Яйца. В ходе исследования 2014 года выяснилось, что те, кто на завтрак ел вместо хлеба яйца, чувствовали себя сытыми и худели. Дополнительные научные работы показали, что яйца также отличная замена хлопьям.

  2. Овощи. Согласно научной статье, опубликованной в Nutrients, при увеличении потребления овощей можно избавиться от лишних килограммов, а также снизить вероятность набора веса или ожирения.

Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудеть

Eat This, Not That

  1. Сезонные фрукты. Если вам на диете хочется сладкого, то лучше возьмите фрукты. Так, в ходе исследования, результаты которого опубликованы в PLOS Medicine, выяснилось, что при увеличении потребления фруктов человек теряет вес в течение четырёх лет. Наибольшую пользу при этом оказали груши, яблоки и ягоды.

  2. Хорошая заправка для салата. Например, это могут быть лимоны. Они не так калорийны и наполнены жирами, как многие заправки.

  3. Закуски с высоким содержанием белка, которые можно взять с собой. К примеру, это йогурт, творог. Их можно есть вместе с хумусом и гуаком. Другой вариант - сырные палочки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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