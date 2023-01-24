Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудеть

Сезонные фрукты. Если вам на диете хочется сладкого, то лучше возьмите фрукты. Так, в ходе исследования, результаты которого опубликованы в PLOS Medicine, выяснилось, что при увеличении потребления фруктов человек теряет вес в течение четырёх лет. Наибольшую пользу при этом оказали груши, яблоки и ягоды.

Хорошая заправка для салата. Например, это могут быть лимоны. Они не так калорийны и наполнены жирами, как многие заправки.