Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудеть

Держите эти пять продуктов в холодильнике, чтобы быстрее похудетьОни помогут вам быстро насытиться
При похудении очень важно сформировать здоровые привычки питания. Помогут в этом полезные продукты, которые к тому же быстро насыщают.
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При избавлении от лишних килограммов время от времени очень хочется перекусить. И на этот случай лучше держать в холодильнике здоровые и питательные закуски. Например, следующие.
Яйца. В ходе исследования 2014 года выяснилось, что те, кто на завтрак ел вместо хлеба яйца, чувствовали себя сытыми и худели. Дополнительные научные работы показали, что яйца также отличная замена хлопьям.
Овощи. Согласно научной статье, опубликованной в Nutrients, при увеличении потребления овощей можно избавиться от лишних килограммов, а также снизить вероятность набора веса или ожирения.
Eat This, Not That
Сезонные фрукты. Если вам на диете хочется сладкого, то лучше возьмите фрукты. Так, в ходе исследования, результаты которого опубликованы в PLOS Medicine, выяснилось, что при увеличении потребления фруктов человек теряет вес в течение четырёх лет. Наибольшую пользу при этом оказали груши, яблоки и ягоды.
Хорошая заправка для салата. Например, это могут быть лимоны. Они не так калорийны и наполнены жирами, как многие заправки.
Закуски с высоким содержанием белка, которые можно взять с собой. К примеру, это йогурт, творог. Их можно есть вместе с хумусом и гуаком. Другой вариант - сырные палочки.
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