Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 июня 2025, 20:15
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“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузу

Об этом рассказала фитнес-гуру Дениз Остин
Из-за гормональных изменений и более медленного метаболизма в менопаузу становится очень легко набрать и сложно сбросить вес. В интервью для The Doctors Дениз Остин объяснила, как можно привести в форму живот в этот период.
“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузу
© Shutterstock

Держите спину прямо — даже сидя. Всегда помните о правильной осанке. Для этого сидите прямо, втягивайте живот в течение дня. Можете также сделать небольшой наклон таза и напрячь живот на пять секунд.

Ешьте высококачественные цельные продукты. Отлично сжигают жир в области живота греческий йогурт, куриная грудка без кожи, пророщенный хлеб, овёс, авокадо, яйца, лосось, киноа, творог, тунец и не только.

“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузу
© The Doctors/YouTube

Следуйте правилу 80/20. Это значит, что вы должны есть здоровую пищу 80% времени (то есть много постного белка, овощей и свежих фруктов). Остальные 20% - это умеренность в перекусах и лакомствах без полного отклонения от диеты.

Выполняйте упражнения, направленные на область живота и талии. Это поможет вам проработать мышцы средней части тела.

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