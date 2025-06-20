“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузу

Держите спину прямо — даже сидя. Всегда помните о правильной осанке. Для этого сидите прямо, втягивайте живот в течение дня. Можете также сделать небольшой наклон таза и напрячь живот на пять секунд.

Ешьте высококачественные цельные продукты. Отлично сжигают жир в области живота греческий йогурт, куриная грудка без кожи, пророщенный хлеб, овёс, авокадо, яйца, лосось, киноа, творог, тунец и не только.