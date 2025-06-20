“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузу

“Держите спину прямо” и другие советы по борьбе с жиром на животе в менопаузуОб этом рассказала фитнес-гуру Дениз Остин
Держите спину прямо — даже сидя. Всегда помните о правильной осанке. Для этого сидите прямо, втягивайте живот в течение дня. Можете также сделать небольшой наклон таза и напрячь живот на пять секунд.
Ешьте высококачественные цельные продукты. Отлично сжигают жир в области живота греческий йогурт, куриная грудка без кожи, пророщенный хлеб, овёс, авокадо, яйца, лосось, киноа, творог, тунец и не только.
Следуйте правилу 80/20. Это значит, что вы должны есть здоровую пищу 80% времени (то есть много постного белка, овощей и свежих фруктов). Остальные 20% - это умеренность в перекусах и лакомствах без полного отклонения от диеты.
Выполняйте упражнения, направленные на область живота и талии. Это поможет вам проработать мышцы средней части тела.
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