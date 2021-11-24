Десять факторов, из-за которых человек стареет быстрее

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:27
2 мин.
Десять факторов, из-за которых человек стареет быстрееИ это научно подтверждено
Известно, что большое влияние на продолжительность жизни человека оказывает его образ жизни, наличие различных заболеваний. Но это далеко не всё. Польское издание Wprost перечислило ещё десять вещей, которые ускоряют процесс старения.
Важных факторов, способствующих быстрому старению организма, десять.
- Отсутствие понимающего собеседника. Гарвардские учёные выяснили, что одинокие люди стареют на четыре года быстрее остальных и больше подвержены изменениям, влияющим на когнитивные способности.
- Неправильный уход за кожей. К этому относится отказ от очищения кожи или злоупотребление косметическими средствами.
- Отказ от солнцезащитного крема. Воздействие солнечных лучей негативно сказывается на коже. Кроме того, кремы с УФ-фильтром необходимо наносить круглый год, а не только летом.
- Недостаток сна. Учёные из Университета штата Огайо предупреждают о том, что человек склонен чаще делать выбор в пользу вредных продуктов, если он спит меньше семи часов в день.
- Сигаретный дым. Причём для этого не обязательно курить самому. Ускоряет старение, как отмечают исследователи из Барселонского института глобального здоровья, простое воздействие дыма. В результате человек выглядит старше своего реального возраста, быстрее изнашиваются и стареют его внутренние органы.
- Недостаток движения. Одно из исследований показало, что те женщины, которые сидят 10 часов без движения и занимаются физической активностью менее 40 минут в день, на клеточном уровне на самом деле старше ровесниц.
- Плохой уход за зубами. Согласно данным, полученным учёными из Нью-Йорка, чем меньше у человека «своих» зубов, тем выше вероятность появления проблем с когнитивными функциями, развития деменции.
- Стресс и неумение расслабиться. Исправить ситуацию может приятное хобби.
- Вредная пища и обезвоживание. Из-за недостатка воды организм не способен нормально функционировать. Это также может компенсироваться стремлением съесть вредные продукты.
- Злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами. Это и ускоряет старение клеток, и сокращает продолжительность жизни.
Источник: ИноСМИ