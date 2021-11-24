Десять факторов, из-за которых человек стареет быстрее

И это научно подтверждено

Известно, что большое влияние на продолжительность жизни человека оказывает его образ жизни, наличие различных заболеваний. Но это далеко не всё. Польское издание Wprost перечислило ещё десять вещей, которые ускоряют процесс старения.