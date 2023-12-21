Десять лучших овощей для похудения

Шпинат. В нём содержится мало углеводов и калорий (27 ккал на 100 г), но при этом много витаминов, А и К, которые поддерживают здоровье кожи и костей.

Брокколи. Эта капуста за счёт высокого содержания клетчатки, витаминов С и К, фолиевой кислотой поддерживает иммунную функцию, снижает вероятность развития рака.

Цветная капуста. Она считается отличным источником витаминов С и К.

Цуккини. Вы можете есть кабачки в качестве альтернативы пасте с низким содержанием углеводов.

Спаржа. Продукт, богатый питательными веществами. В частности, клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами, А и К.