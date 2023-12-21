Десять лучших овощей для похудения

Десять лучших овощей для похуденияВключите их в свою диету
Триста Бест, доктор медицинских наук и дипломированный диетолог компании Balance One Supplements, перечислила овощи, которые содержат мало углеводов и отлично подходят для снижения веса.
Шпинат. В нём содержится мало углеводов и калорий (27 ккал на 100 г), но при этом много витаминов, А и К, которые поддерживают здоровье кожи и костей.
Брокколи. Эта капуста за счёт высокого содержания клетчатки, витаминов С и К, фолиевой кислотой поддерживает иммунную функцию, снижает вероятность развития рака.
Цветная капуста. Она считается отличным источником витаминов С и К.
Цуккини. Вы можете есть кабачки в качестве альтернативы пасте с низким содержанием углеводов.
Спаржа. Продукт, богатый питательными веществами. В частности, клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами, А и К.
Болгарский перец. В нём относительно мало углеводов и много витамина С.
Капуста. Она хорошо насыщает за счёт высокого содержания клетчатки. Кроме того, в ней мало калорий.
Авокадо. Исследования связывают его со снижением вероятности набора веса и усилением чувства сытости.
Капуста кале. Она станет отличной основой для салатов и смузи.
Брюссельская капуста. Овощ, в котором много витаминов С и К, а также клетчатки.
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